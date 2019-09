© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non è certamente un inizio di stagione facile quello attuale per il Real Madrid e per il suo allenatore Zinedine Zidane, soprattutto dal punto di vista degli infortuni. Già numerosi, ai quali se n'è appena aggiunto un altro, quello di Luka Jovic: la punta, informa la federcalcio della Serbia, si è fatta male ed è stata rispedita a Madrid. Per lui solamente tre minuti di ingresso finale col Portogallo, prima del ko, le cui dinamiche ancora non sono state chiarite.