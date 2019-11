Real Madrid, Bale convocato nonostante le polemiche post Nazionale

© foto di Insidefoto/Image Sport

Zinedine Zidane ha convocato Gareth Bale per la partita del Real Madrid contro la Real Sociedad dopo le polemiche nate in seguito alla bandiera espsota dal giocatore dopo la vittoria del Galles nelle qualificazioni ad Euro 2020 dove metteva i Blancos al terzo posto tra le proprie priorità, addirittura superate dalla sua passione per il golf. Una convocazione che fa discutere in Spagna e tra i tifosi madridisti, colpiti dall'atteggiamento irriverente dell'attaccante gallese. Ecco la lista completa:

Portieri: Courtois, Areola, Altube

Difensori: Carvajal, Militao, Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Mendy

Centrocampisti: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Isco

Attaccanti: Hazard, Benzema, Bale, Jovic, Rodrygo.