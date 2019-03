© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gareth Bale è la chiave del Real Madrid per arrivare a Paul Pogba. Lo riporta As, secondo il quale il gallese, a causa dei pessimi rapporti con lo spogliatoio e quelli non certo idilliaci con Zinedine Zidane, è vicino all'addio a fine stagione per fare ritorno in Inghilterra. Proprio il ritorno del tecnico francese può spingere Pogba a Madrid. Resta un problema: i cattivi rapporti fra Florentino Pérez e l'agente del giocatore, Mino Raiola.