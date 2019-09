Real Madrid, dalle stalle alle stelle. Ma Zidane è soltanto rimandato

Dalle stalle alle stalle. Settimana a dir poco movimentata in casa Real Madrid. Dopo l'umiliazione europea col Paris Saint-Germain, netta sconfitta (3-0) al Parc Des Princes nella gara d'esordio, ieri i blancos sono infatti riusciti a battere inaspettatamente la (ex) capolista Siviglia con una prestazione coriacea. 1-0 il risultato finale del Sánchez-Pizjuán, con gol partita di Benzema e buon lavoro nelle due fasi da parte dell'intera truppa di Zidane.

Proprio colui che dalla serataccia di Parigi era uscito più di tutti con le ossa rotte. Senza la fiducia di buona parte della afición (i tifosi) e anche della stessa società, con poche idee e tanti, tantissimi problemi a centrocampo, dopo aver colpevolmente lasciato andare via un calciatore potenzialmente utilissimo quale Dani Ceballos sul mercato ed essersi poi dovuto ricredere sui due "bocciati" di lusso Bale e James Rodriguez. La flor di Zizou è finita? Si sono chiesti in molti. Un interrogativo che, almeno per qualche giorno, resterà però soltanto sospeso.

Perché il Real Madrid, lo stesso Real Madrid che appena qualche ora fa sembrava aver già toppato la stagione del rilancio, adesso è clamorosamente primo in classifica insieme all'Athletic con 11 punti, tre vittorie e due pareggi in cinque match. Un risultato dai più insperato, che nel prossimo importante trittico tra Liga e Champions dovrà assolutamente avere continuità. La sfida interna con l'Osasuna e il derby di Madrid al Wanda, prima di Real-Club Brugge: il processo a Zidane passa così in stand-by, pronto comunque a riaprirsi - col conseguente riaccendersi dei rumors sul ritorno del tanto osannato José Mourinho - al prossimo passo falso della compagine merengue.