© foto di J.M.Colomo

Tegola in casa Real Madrid. Il club blanco infatti non avrà a disposizione, da qui a fine stagione, Alvaro Odriozola. Il tezino classe '95, si legge sul sito ufficiale del club, ha infatti riportato la frattura della clavicola della spalla sinistra durante l'allenamento odierno. Da valutare i tempi di recupero, ma difficilmente il giocatore tornerà in campo prima della fine del campionato.