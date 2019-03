Real Madrid, As: "Ramos prende il comando"

"Ramos prende il comando". E' questo il titolo che campeggia sulla prima pagina di As, che in primo piano si concentra sul Real Madrid e sul suo capitano, che si è riunito con il resto della rosa e chiede un ultimo sforzo. Il difensore spagnolo viaggerà con la squadra verso Valladolid, dopo essersi visto con Florentino Perez e aver deciso insieme di prendere in mano le redini.