Real Madrid, AS titola: "Bye bye Bale"

A fine stagione le strade del Real Madrid e di Gareth Bale si separeranno. L'attaccante gallese lascerà le Merengues dopo tre stagioni. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di AS: "Bye bye Bale".

Valverde su Griezmann - In taglio alto ci sono invece le dichiarazioni di Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, su Antoine Griezmann, possibile prossimo acquisto dei blaugrana: "Griezmann è un grande giocatore".

Pari Atletico - L'Atletico Madrid pareggia in rimonta sul campo del Levante. A Valencia i Colchoneros, sotto di due gol, trovano il 2-2. A segno per il pari definitivo il giovane canterano classe 2001 Sergio Camello. Questo il titolo in taglio alto: "Camello in soccorso".