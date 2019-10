LIVE TMW - Panchina Milan, c'è l'accordo con Pioli: è atteso in città per la firma

18.33 - Fatta per Pioli al Milan - E' in arrivo la fumata bianca per Stefano Pioli al Milan: il tecnico stasera dovrebbe essere a Milano per le firme. L'incontro tra gli intermediari e la dirigenza (Boban, Maldini e Massara) è andato bene. Tutto è definito, a meno di clamorosi e per...