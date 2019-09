Real Madrid, la squadra fa autocritica e difende Zidane dopo il ko di Parigi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La squadra sta con Zinedine Zidane. Secondo quanto riporta El Chiringuito de Jugones, i giocatori del Real Madrid non incolpano il loro allenatore per la brutta sconfitta patita ieri sera in Champions League sul campo del Paris Saint-Germain. Courtois e compagni in queste ore hanno fatto autocritica difendendo a spada tratta il tecnico francese e allontanando così, almeno per il momento, i rumors su José Mourinho.