Il presidente del Real Madrid Florentino Perez ha parlato a France Football soffermandosi anche sul mercato dei Blancos: "Acquistare un numero 9? Continuo a credere di avere la miglior squadra del mondo e i risultati mi danno ragione. Non spenderemo tanto per farlo. E' da tanto tempo che leggo che abbiamo bisogno di un centravanti, ma la realtà ci dice chiaramente che Karim Benzema è il migliore al mondo nel ruolo. Ora vogliamo prendere giocatori giovani che potranno essere protagonisti in futuro. Come Vinicius o Rodrygo. Modric? Siamo felici che abbia vinto il Pallone d'Oro, per il suo calcio e per ciò che rappresenta per noi. E' parte della nostra leggenda e incarna i nostri valori. Il nuovo Bernabeu? La nostra idea è mantenere il Real al top per quanto riguarda il fatturato e il nuovo Bernabeu ci riempie di speranze. Costerà 550 milioni, ma alzerà il valore del club".