© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Zinedine Zidane è tornato a Madrid con la promessa di avere carta bianca sul mercato; il tecnico francese ha preso in parola il suo Presidente e sta già lavorando al prossimo mercato. Stando a quanto afferma Sportmediaset, il primo nome sulla lista è quello di Paul Pogba, centrocampista del Manchester United che, dal ritiro della Francia, ha aperto alle merengues. L'operazione potrebbe andare in porto per circa 100-120 milioni di euro.