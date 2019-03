Real Madrid, pronti 70 mln per Reinier: Juve, Inter e Milan alla finestra

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Real Madrid vuole anticipare la concorrenza per Reinier Jesus Carvalho, 17enne talento brasiliano del Flamengo. Il centrocampista classe 2002 è stato di recente accostato anche a Inter, Milan, Manchester United e Juventus, mentre il The Sun fa sapere che i blancos sarebbero pronti a investire 70 milioni di euro per portare il giovane calciatore al Santiago Bernabeu.