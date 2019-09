Real Madrid, Ramos su Bale: "Giocatore eccellente, serve più rispetto"

Non solo Pogba , perché Sergio Ramos, difensore e capitano del Real Madrid, al Daily Mail ha parlato anche della situazione relativa al suo compagno di squadra Gareth Bale: "Per me è un giocatore eccellente e in tutti questi anni passati con noi è stato molto importante. Sulla stampa leggo di tutto: alcune cose sono vere, altre no. Ma questo è il mondo in cui viviamo e dobbiamo riuscire a rimanere al di sopra di tutto. Credo che Bale debba essere rispettato, nel nostro tempo libero siamo tutti liberi di fare ciò che vogliamo. Naturalmente serve professionalità, devi essere più onesto possibile nei confronti della squadra. Poi ognuno torna a casa con la coscienza che si sente".