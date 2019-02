© foto di Insidefoto/Image Sport

Paco de Grazia, storico scout del Real Madrid, ha raccontato ai microfoni di Sky in interessante aneddoto riguardante Neymar. Il brasiliano poteva essere un giocatore dei blancos: "È venuto a Madrid a 13-14 anni. Dall'aeroporto andò al centro sportivo per allenarsi con i ragazzi di un anno più grandi, dimostrando di essere superiore. Successivamente lo abbiamo provato con quelli due anni più grandi e anche in quel caso si dimostrò più forte di tutti".

Perché allora non è stato tesserato?

"La dirigenza fece di tutto per tesserarlo, poi subentrarono motivi familiari. Diciamo che per una piccola somma (60mila euro) chiesta l'affare saltò".