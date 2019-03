© foto di J.M.Colomo

Dopo la vittoria della squadra francese in Moldavi, Raphael Varane ha parlato anche del suo futuro al Real Madrid: "In questo periodo sono state dette molte cose su di me, sono una persona discreta. In molti hanno preso la parola per me, con commenti leggermente distorti e male interpretati, specialmente in Spagna. So che sto sudando per la maglia. La sfida, è essere un titolare fisso al Real Madrid. Non c'è altro nella mia testa. So che stagione che ho fatto. Abbiamo vissuto una stagione molto dura ma ho lottato per la maglia. Questa è la vita quotidiana dei giocatori di alto livello. Questo non significa che io sia infelice al Real Madrid".