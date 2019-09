Real Madrid, zero tiri verso la porta del PSG. Non succedeva dal '03-'04

© foto di Insidefoto/Image Sport

La sconfitta di ieri del Real Madrid sul campo del PSG è stato un vero e proprio incubo, per i Blancos. Al di là del risultato ciò che lascia senza parole è la difficoltà di gioco che gli uomini di Zidane hanno lasciato intravedere per tutto l'arco del match e le statistiche lo confermano. Secondo i dati Opta il Real Madrid durante i 90 minuti non ha fatto registrare neanche un tiro verso la porta avversaria, eventualità che non si verificava in Champions da oltre 15 anni, ovvero dalla stagione 2003/2004.