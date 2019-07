Real Madrid, Zidane: "Bale? Oggi voleva giocare. L'altra volta no"

© foto di Imago/Image Sport

Al termine della sfida di ICC, il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha parlato di Gareth Bale che non solo ha giocato nella notte contro l'Arsenal, ma ha anche segnato avviando la rimonta dei galacticos nella partita poi terminata 2-2 e vinta dal Real ai rigori: "Ha fatto una buona partita e sono contento per lui. Al momento, è con noi. Sì, oggi voleva giocare. Al contrario, l'altro giorno no. Se l'infortunio di Asensio può incidere sul futuro di Bale? È una cosa che non ha niente a che fare con l'altra. Siamo tutti preoccupati per Marco, speriamo sia meno grave del previsto".