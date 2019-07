© foto di Imago/Image Sport

Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida amichevole contro il Bayern Monaco. È stata l’occasione per parlare anche del futuro di Paul Pogba, centrocampista del Manchester United ambito sia dalle merengues che dalla Juventus: “Pogba? Lo vogliamo, lo sanno tutti. Fino al 31 agosto potremmo fare qualche affare, qualche giocatore potrebbe arrivare e altri potrebbero partire. Non voglio entrare in questione tecniche, bisogna rispettare alcune cose. Abbiamo dei piani, vedremo cosa succederà. Ma oggi siamo concentrati sulla prossima partita”.