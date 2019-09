Real, Ramos: "CR7 fortissimo ma ho giocato anche con altri campioni"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sergio Ramos, difensore e capitano del Real Madrid, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del suo ex compagno, ora alla Juventus, Cristiano Ronaldo: "E' stato uno dei più forti della storia del Real e del calcio. Ho giocato però anche con altri fenomeni come Ronaldo il brasiliano, Roberto Carlos, Zidane, Casillas e Raul". Poi parlando della possibilità un giorno di lasciare la Liga: "Mi piacerebbe giocare in Premier perché è un campionato che ho sempre ammirato. Però non ho mai preso in considerazione l'idea di lasciare il Real Madrid. Tuttavia, chissà cosa mi riserverà il futuro...".