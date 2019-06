© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Real Madrid accantona momentaneamente la pista che porta a Kylian Mbappé. Come riporta As, infatti, l'intenzione di Florentino Perez è quella di acquistare un Galactico per ogni finestra di mercato estiva. Avendo già preso Eden Hazard, il club spagnolo punterà a tesserare l'asso francese nel 2020. Nessuna fretta, quindi: il Paris Saint-Germain è avvisato.