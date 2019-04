© foto di Imago/Image Sport

Giornata di conferenza stampa per il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane. L'allenatore francese ha preso la parola dal centro sportivo di Valdebebas: "L'infortunio di Odiriozola? Ci dispiace, è un brutto infortunio. Credo che lo rivedremo il prossimo anno. Vinicius? Dopo due mesi di infortunio serve prudenza. Sono felice del suo rendimento stagionale, ma come detto non vogliamo forzare la mano. Il futuro di Bale? Non ne abbiamo parlato, ora penso solo al campo. La ricostruzione? Non voglio espormi, soprattutto sui nomi. Parleremo al momento opportuno. Col club affronteremo l'argomento riguardante i profili che mi servono, la dirigenza sa perfettamente ciò di cui ho bisogno. Asensio? Ha talento ed è giovane, non ha fatto una bella stagione ma il problema è comune a tutta la squadra".