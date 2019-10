Rennes, si ferma Mendy: problema al ginocchio dopo la sfida alla Lazio

Problemi in porta per il Rennes dopo la trasferta all'Olimpico nel match perso con la Lazio in Europa League. Per più settimane, infatti, Julien Stephan ha perso il suo numero uno Edouard Mendy a causa di un colpo al ginocchio rimediato nella partita di giovedì sera. Si tratta di un problema ai legamenti, come svelato dall'allenatore bretone in conferenza stampa.