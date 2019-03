© foto di Pietro Mazzara

Julien Stéphan, allenatore del Rennes, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Arsenal: "La riduzione della squalifica di Lacazette ha avuto una tempistica sorprendente per tutti. Fino a ieri sera non sembrava possibile, ma è stato deciso così e tanto meglio per lui. Ci organizzeremo di conseguenza. Con Lacazette l'Arsenal ha diverse soluzioni di gioco, la sua presenza modifica molto e abbiamo 24 ore per prepararci al meglio. Domani l'arbitro sarà molto esperto, prenderà le decisioni giuste. Il vantaggio dell'andata non cambia le cose, scenderemo in campo per segnare almeno un gol. Se ci limiteremo solo a difendere, incontreremo grandi difficoltà. Non penseremo al risultato. L'Arsenal sarà sicuramente diverso, è favorito sulla carta per la storia, l'esperienza e la forza, ma non vogliamo avere rimpianti. Abbiamo visto ieri come l'Atletico ha sofferto l'intensità della Juve, non vogliamo fare lo stesso".