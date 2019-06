© foto di Imago/Image Sport

In un'intervista rilasciata a L'Equipe Magazine, Frank Ribery è tornato a parlare del Pallone d'Oro del 2013 che sperava di vincere dopo una grande stagione: "E' stato più che una delusione, è stata la più grande ingiustizia della mia carriera. E non solo per me ma per molte altre persone. Sono stato il migliore quell'anno e sono finito al terzo posto, non avevo nulla da invidiare a Messi e Cristiano Ronaldo quell'anno, lo dico con tutta l'umiltà possibile perché è la verità".