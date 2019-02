Rientra il caso Karamoh. Bedouet: "Tornerà ad allenarsi col Bordeaux"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Rientra il caso relativo a Yann Karamoh in casa Bordeaux. Ne ha parlato il tecnico dei girondini, Eric Bedouet, in conferenza stampa: "Karamoh, dopo la decisione della dirigenza, quest'oggi si allenerà con noi e domani farà regolarmente parte della squadra". Il giocatore era finito ai margini della squadra dopo alcune prestazioni scialbe e certi comportamenti non graditi ai vertici del club. Ora, scoppia la pace e l'Inter lo attende a luglio.