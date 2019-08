Rivaldo: "Neymar al Real non può essere visto come un tradimento"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Rivaldo, ex giocatore del Barcellona, ha parlato di Neymar e del suo possibile trasferimento al Real Madrid. Ecco le sue parole riportate da Marca: "Neymar al Real? Non lo vedo come un tradimento, perché è andato prima al PSG e poi a Madrid. Non è andato direttamente a rinforzare un'eterna rivale dei blaugrana, per non è un tradimento", ha dichiarato il brasiliano.