RMC SPORT - Aronica: "Koulibaly punto di riferimento insostituibile"

© foto di Carmelo Imbesi/Image Sport

L'ex Napoli, Salvatore Aronica, a RMC Sport Live Show ha parlato del momento del Napoli tra Europa League e futuro: "Zurigo squadra davvero modesta e tutta la qualità del Napoli sta venendo fuori. L'ambizione del Napoli è quella di arrivare in fondo alla competizione e sta facendo la voce grossa già all'andata per chiudere il discorso qualificazione. Gli azzurri si giocheranno le carte in Europa League fino in fondo visto che è l'ultima competizione rimasta oltre al campionato".

Con Hamsik quanto perde il Napoli?

"Marek aveva chiesto di cambiare aria e De Laurentiis è stato molto riconoscente nei suoi confronti accontentandolo e lasciando che andasse a giocare in Cina. Il Napoli perderà tanto sia a livello umano sia a livello tecnico".

Insigne è pronto per fare il capitano del Napoli?

"E' maturato tanto e dopo Hamsik era l'unico che poteva prendere la fascia. E' un punto di riferimento per tutto l'ambiente".

Koulibaly resterà a Napoli anche la prossima stagione?

"Credo che sia cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi anni e credo che il Napoli non si priverà di questo calciatore. Koulibaly-Albiol è una delle coppie di centrali più forti d'Europa. Credo che Koulibaly sia un punto di riferimento insostituibile".