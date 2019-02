RMC SPORT - Beneforti: "Vedo la Lazio più fuori che dentro dall'Europa"

Nel corso del Live Show di RMC Sport è intervenuto Claudio Beneforti, giornalista per analizzare anche la serata di Champions League: "E' stata una serata Champions moscia perché mi aspettavo qualche gol. Liverpool-Bayern Monaco è stata una partita intensa ma con poche occasioni da rete e alla fine le squadre hanno pensato più a non perdere che a vincere. Salah l'ho visto svogliato e quando lui è così anche il Liverpool diventa meno pericoloso".

Atletico Madrid-Juventus e Siviglia-Lazio?

"Alla Lazio serve un miracolo per come è messa e dopo aver perso l'andata in casa. Il Siviglia ha giocatori di qualità mentre la Lazio di oggi è in grande difficoltà e farà fatica, poi è chiaro che la squadra di Inzaghi ha mille vite e ci possiamo aspettare una prestazione importante. La Lazio deve ribaltare un risultato in casa di una squadra forte quindi penso che la Lazio sia più fuori che dentro. La Juventus con l'Atletico Madrid ha trovato la squadra più scorbutica che c'era. La Juve non potrà giocare come vorrà ma i bianconeri sono superiori. Vedo la Juventus con il 51% delle possibilità di passa il turno".

Il Bologna quante possibilità ha di rimanere in Serie A?

"A Roma il Bologna ha giocato meglio che contro l'Inter ma ha perso. L'aspetto importante è che il Bologna ora è diventato squadra, pressa alto ed è molto aggressiva. Bisogna portare avanti questo spirito per le partite decisive. Il Bologna deve proseguire sui concetti che ha portato Mihajlovic e sono convinto che così arriveranno anche i risultati".