RMC SPORT - Ferrario: "Cessione di Hamsik è un rischio calcolato"

Nel corso del primo tempo di Zurigo-Napoli a RMC Sport Live Show ha parlato Moreno Ferrario, ex giocatore con oltre 300 presenze in azzurro: "Bell'esordio per Insigne con la fascia da capitano. In questa partita la cosa più importante è che il Napoli deve mettere pressione psicologica sulle altre squadre. Chi snobba l'Europa League non ci dovrebbe neanche giocare, stiamo parlando di una competizione europea. L'Europa League è sempre e comunque un trofeo molto importante".

Importante per il Napoli che giocatori come Ghoulam prendano fiducia?

"Lui come Maksimovic e altri. Quando sento parlare Ancelotti resto a bocca aperta perché parla sempre in maniera serena almeno pubblicamente. I giocatori prendono tanta forza da Ancelotti e lui è bravo soprattutto in questo".

Cosa pensi della cessione di Hamsik?

"Tutte le squadre che vincono hanno nello spogliatoio dei punti di riferimento e dei leader. Giocatori come Hamsik servono anche a questo. E' chiaro che adesso qualcuno deve prendere in mano la situazione e speriamo che possa essere Insigne. Penso che la cessione di Hamsik sia un rischio calcolato da parte del Napoli perché comunque è stata un'operazione portata avanti nel tempo. Probabilmente si sono resi conto che in questo momento il Napoli può fare a meno di Hamsik. Penso che in questa situazione l'esperienza di Ancelotti sia stata determinante".