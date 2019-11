Rodrygo e la seconda tripletta più giovane di Champions: lo batte Raul

Un madridista dopo un altro. Rodrygo, a segno con una tripletta nel 6-0 del Real Madrid al Galatasaray, è infatti il secondo giocatore più giovane, evidenzia Opta, a segnare tre gol nella stessa gara di Champions League. Il brasiliano (18 anni e 301 giorni) non conquista il primo posto per "colpa" di una vera e propria leggenda del madridismo: Raul, capace di siglare una tripletta al Ferencvaros all'ancor più tenera età di 18 anni e 113 giorni.

3 - Rodrygo Goes (18 years and 301 days) has become the second youngest player in @ChampionsLeague to score a hat-trick, after Raúl González against Ferencvárosi in October 1995 (18y 113d). Heir. pic.twitter.com/xkOq5JICck

— OptaJose (@OptaJose) November 6, 2019