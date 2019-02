Sarri: "Meritavamo di più, nel primo tempo siamo stati sfortunati"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Maurizio Sarri ha commentato in conferenza stampa la sconfitta in FA Cup contro il Manchester United, che si è imposto per 2-0 a Stamford Bridge grazie alle reti di Herrera e Pogba: "Siamo stati sfortunati, nel primo tempo abbiamo giocato meglio ma siamo andati al riposo sotto di due reti. Nella ripresa c'è stata confusione, contro una squadra che ha pensato solo a difendersi. Dovevamo spostare la palla più velocemente nel secondo tempo, sia mentalmente che materialmente, e avevamo bisogno di più movimento senza palla, altrimenti è impossibile segnare. Il mio rapporto con i giocatori è buono, ma le relazioni non sono importanti per ottenere i risultati. Non sono preoccupato per la mia posizione".