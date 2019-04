© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo Schalke 04 mette nel mirino il portiere croato Dinko Horkas. Il 20enne estremo difensore, inserito nella formazione B della Dinamo Zagabria, ha diverse richieste in Bundesliga. Oltre lo Schalke, il ragazzo interessa anche all'Eintracht Frankfurt e al Werder Brema. In questa stagione, il classe '99 ha avuto modo di disputare sei gare in Youth League.