© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo Shakhtar Donetsk sarà la prossima avversaria dell'Atalanta in Champions League, avendo anch'esso perso la prima gara, 0-3 contro il temibile Manchester City. Gli ucraini sono primi con ampio distacco già dopo otto giornate, e nell'incontro odierno hanno approfittato per arrotondare ulteriormente il loro vantaggio in classifica, battendo in trasferta il Desna - attualmente secondo - nel match tra le prime due del torneo. Vittoria di misura per gli arancion-neri: 0-1, firmato dal brasiliano Marlos al 22'.