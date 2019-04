Shane Long da record: suo il gol più veloce della storia della Premier

Shane Long ha scritto una nuova pagina di storia della Premier League. Nel Monday Night che si sta giocando in questi minuti a Watford, l'attaccante del Southampton ha infatti segnato il gol più veloce della storia del campionato inglese, dopo appena 7 secondi.

— Premier League (@premierleague) 23 aprile 2019