Otto anni dopo, il Southampton e Shane Long si separano. L'attaccante irlandese è da oggi svincolato, visto il contratto scaduto con i Saints e il mancato rinnovo arrivato, dopo il prolungamento fino a giugno 2022 di un anno fa.

#SaintsFC can confirm Shane Long has left the club at the conclusion of his contract.

Thank you for everything, @ShaneLong7 ♥️

— Southampton FC (@SouthamptonFC) July 1, 2022