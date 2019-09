© foto di Giacomo Morini

L'Appel Board conferma la decisione della Football Association , che aveva squalificato Fernando Forestieri, ex Udinese e Bari, per sei turni di Championshop, oltre ad una multa di 25mila sterline, a causa degli insulti razzisti che l'italiano dello Sheffield Wednesday avrebbe rivolto all'avversario Krystian Pearce nel corso della sfida contro il Mansfield. Decisione confermata, come detta, ed accolta con notevole disappunto da parte del calciatore e del club, i cui sentimenti sono stati espressi in una nota ufficiale, nella quale viene spiegato che "le parti non rilasceranno ulteriori commenti".