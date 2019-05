© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella giornata di ieri, scrive A Bola, l'attaccante Luciano Vietto era a Lisbona per le visite mediche e la firma sul contratto con lo Sporting.

L'argentino infatti non sarà riscattato dal Fulham (1 gol in 22 partite con i Cottagers) e tornerà all'Atletico Madrid, ma come detto il suo futuro è già scritto e parlerà portoghese. Il suo trasferimento, si legge su Mundo Deportivo, rientra nell'accordo che Atletico e Sporting avevano trovato per risolvere il caso Gelson Martins, esterno trasferitosi la scorsa estate ai Colchoneros dopo i noti problemi societari del club lusitano. La questione era finita in tribunale e le due società, per chiudere la querelle, avevano pattuito il trasferimento di Vietto in Portogallo, oltre ad una cifra di circa 20 milioni di euro (nel frattempo lo stesso Gelson Martins si è trasferito, e verosimilmente sarà riscattato, al Monaco, ndr).