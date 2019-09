Simeone: "Juve? Era da un bel po' che non sfruttavamo i calci piazzati..."

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore dell'Atletico Madrid Diego Simeone ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro il Celta Vigo tornando anche sul pareggio di Champions con la Juventus: "Sto pensando solamente al Celta Vigo, una squadra assai temibile dal centrocampo in su. Serviranno attenzione e concentrazione".

Perché Vitolo ed Herrera non sono titolari?

"Per me tutti i miei giocatori sono importanti, non ho l'obbligo di far giocare nessuno nello specifico. In campo va chi mi dà maggiore equilibrio, partita dopo partita".

I calci piazzati?

"Sono molto importanti, prima della Juventus non stavamo trovando pericolosità sui calci da fermo. Contro i bianconeri invece abbiamo fatti due gol, con due grandi colpi di testa di Savic ed Herrera. Dietro dobbiamo lavorare invece ancora molto per subire meno gol".