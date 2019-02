© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

André Silva è il grande dilemma per il Siviglia. Lo scrive AS: ha segnato un gol negli ultimi tre mesi e la clausola d'acquisto fissata a 38 milioni di euro non sta convincendo la società andalusa. Il giocatore si è già espresso sulla volontà di restare ma l'arrivo di Munas Dabbur per giugno lascia pensare che il giocatore potrebbe anche non essere riscattato.