Siviglia, Lopetegui: "Real? Non possiamo montare due cavalli insieme"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League contro il Qarabag, l'allenatore del Siviglia Julen Lopetegui ha parlato così della sfida di domani a Baku e della prossima gara di campionato contro il Real Madrid: "Quest'avventura europea ci dà grande entusiasmo, questa competizione fa parte della storia del Siviglia. Vogliamo iniziare vincendo e per questo metteremo in campo la miglior compagine possibile. Le squadre che sono passate da questo campo hanno trovato sempre tante difficoltà, ma il nostro obiettivo è vincere. Real Madrid? Noi pensiamo solo al Qarabag, è impossibile montare due cavalli allo stesso tempo. Penseremo al Real una volta terminata la partita di Europa League".