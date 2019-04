Siviglia, Monchi valuta il nome di Blanc per il futuro della panchina

© foto di Imago/Image Sport

Secondo Le Parisien il Siviglia del ds Monchi sta sondando, in vista del prossimo anno, la pista Laurent Blanc, ex tecnico fra le altre del PSG. Molto dipenderà dalla posizione finale del club in Liga e soprattutto dalle condizioni di salute di Joaquin Caparros, attuale tecnico che nei giorni scorsi ha confessato di essere gravemente malato.