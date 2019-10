Slavia Praga, Trpisovksi conquista tutti: ancora manager del mese

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Avversaria dell'Inter in Europa, coi nerazzurri che hanno pareggiato a sorpresa la prima di Champions 1-1 in casa a San Siro, lo Slavia Praga domani sfiderà il Pribram che è terzultimo in 1 Liga. 32 punti, frutto di 10 vittorie e 2 paregg, già +6 dal Viktoria Plzen secondo, il club di Jindrich Trpisovski ha visto il suo manager ancora eletto migliore del mese. Una doppietta stagionale per l'ex tecnico dello Slovan Liberec, all'ottavo premio in carriera e al secondo su tre.