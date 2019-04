Slavia Praga, Trpisovsky: "Abbiamo reagito soltanto nel secondo tempo"

© foto di Federico De Luca

Jindrích Trpisovsky, allenatore dello Slavia Praga, è intervenuto ai microfoni della UEFA per analizzare la sconfitta contro il Chelsea: "Abbiamo segnato tre gol, ma è stato solo una piccola reazione dopo il primo tempo. Abbiamo cambiato la nostra strategia per la ripresa, uno degli aspetti era tirare di più. Abbiamo avuto altre due occasioni, Sevcík avrebbe potuto segnare il terzo gol, c’è stato anche un calcio di punizione. Per un attimo ho creduto alla qualificazione. L'intera stagione è stata una grande esperienza per noi, i giocatori hanno acquisito molta consapevolezza".