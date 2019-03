© foto di Insidefoto/Image Sport

Henry Trpišovský, tecnico dello Slavia Praga, parla così del sorteggio che ha accoppiato i cechi al Chelsea: "Siamo molto contenti di questo sorteggio. Era la prima scelta che volevamo. Volevamo arrivare in Inghilterra, lo abbiamo detto più volte. È una ricompensa per tutte le persone il Chelsea che viene qui. Sarri, Hazard, Higuain, Jorginho: grandi giocatori e grande squadra. Sarà una grande festa per tutti i tifosi dello Slavia. Nessuno nella storia cancellerà il Chelsea qui a Praga".