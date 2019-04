Solskjaer dà fiducia a De Gea: "Il miglior Red Devil negli ultimi 6-7 anni"

© foto di

Intervenuto in conferenza stampa, Ole Gunnar Solskjaer ha parlato di David de Gea, garantendo il suo utilizzo contro il Chelsea, sfida decisiva per la qualificazione in Champions League. Lo spagnolo è reduce dalle disastrose prestazioni contro Barcellona e Manchester City: "Io credo in David, è stato il miglior giocatore che lo United abbia avuto negli ultimi sei-sette anni, giocatore assolutamente straordinario. Andare incontro a degli infortuni fa parte della carriera".