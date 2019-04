© foto di

Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di ritorno dei quarti di Champions League, dove la sua squadra cercherà di ribaltare lo 0-1 subito a Old Trafford: "Il ricordo dell'impresa contro il PSG ci aiuterà al Camp Nou, non è passato molto tempo. Dobbiamo creare tante occasioni e abbiamo gli attaccanti giusti per farlo. Una settimana fa non siamo riusciti a mantenere il possesso e il pallino del gioco. Dobbiamo imporre il nostro stile, cercando di non commettere l'errore di chiuderci troppo. Pogba? Sta molto bene fisicamente, ci preoccupiamo solo delle sue prestazioni. Certe partite vengono decide dai dettagli, domani sarà così: dobbiamo cercare di segnare presto per pareggiare i conti. Il Barcellona non ci concederà molte ripartenze, per questo dovremo essere bravi in fase di possesso, cercando di sfruttare tutte le armi a nostra disposizione".