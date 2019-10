Spagna, Albiol: "Indossare la maglia della Nazionale è qualcosa di unico"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Raúl Albiol si è lamentato a TeleDeporte del pareggio che la Nazionale Spagnola ha conquistato in casa della Norvegia: “È un peccato, siamo stati molto vicini alla vittoria e nell'ultimo minuto è arrivato il rigore. Sapevamo come soffrire contro un avversario difficile in casa sua con il suo modo di giocare e di approfittare dei contropiedi. La mia partita? Rimane nel nulla perché volevamo vincere. Sono felice di tornare in Nazionale perché indossare questa maglia è unico", ha detto del difensore.