© foto di J.M.Colomo

Il ct della Spagna Luis Enrique ha parlato così alla vigilia della gara di qualificazione a Euro 2020 contro la Norvegia: "I nostri avversari arrivano con migliori condizioni fisiche, dovremo stare attenti al contropiede e al gioco aereo mantenendo sempre noi il possesso palla. Spero di vedere uno stadio pieno perché abbiamo bisogno della spinta di tutti i nostri tifosi per iniziare bene questa avventura. Ho scelto i 23 giocatori che mi sembravano più in forma, ma ripartiremo dal 4-3-3. Al momento non ho un undici titolare fisso, è arrivata l'ora di vincere e nelle partite ufficiali non c'è spazio per gli esperimenti. Sono contento per quello che ho visto, ho notato fame e ambizione in questa squadra. Asensio? Aveva preso un colpo nell'ultima partita, ma ora sta bene ed è disponibile".