Un tempo per parte, un risultato rocambolesco. Besiktas-Fenerbahçe, derby di Istanbul in programma questa sera, finisce 3-3. Primo tempo bianconero: al 45' il Besiktas è avanti 3-0 con la rete di Gonul ad aprire le danze e la doppietta di Burak Yilmaz. Poi si risveglia il Fenerbahçe, complici gli ingressi di Ayew e Valbuena per Isla e Moses. L'ex empolese Zajc segna il 3-1, Ciftpinar il 3-2 e sei minuti dopo Kaldirim sigla il definitivo 3-3. Con questo risultato il Besiktas resta terzo a 40 punti (-5 dal Galatasaray secondo, +4 sul Trabzonspor terzo), mentre il Fener non riesce ad allontanarsi dalla zona calda: quattordicesimo a 25 punti, solo uno in più del Bursaspor sedicesimo (in zona retrocessione).