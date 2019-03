© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il buon rendimento dell' ex genoano Iuri Medeiros con la maglia del Legia Varsavia, dove si è trasferito nel mercato di gennaio in prestito dallo Sporting Lisbona, sta facendo pensare ai dirigenti polacchi di poter far valere la clausola che garantisce il suo acquisto immediato ad un valore già stabilito, intorno ai sei milioni. Secondo quanto riporta Abola, il Legia farà sicuramente questa mossa se dovesse riuscire a vincere il campionato (ora il Legia è secondo a due punti dalla capolista Lechia).